Mobilität : Mehr alltagstaugliche Radwege für die Vulkaneifel

Mit einem erweiterten Netz das Radfahren in der Vulkaneifel alltagstauglich machen: Das wollen die Kommunen mit ihren Konzepten erreichen. Foto: dpa Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Gerolstein/Daun/Kelberg 3,86 Millionen Euro für 24 Radwegeprojekte im ländlichen Raum: Davon profitieren auch die Verbandsgemeinde Kelberg und die Stadt Daun.

Noch wird das Rad auf dem Land überwiegend für Freizeitzwecke genutzt, aber die Zahl derer, die mit dem Rad zur Arbeit fahren, wird immer größer. Ein Verkehrsmittel, das dank E-Motor-Unterstützung auch in der hügeligen Eifel immer mehr an Bedeutung gewinnt. Vor diesem Hintergrund soll im Vulkan­eifelkreis ein Radwegenetz entstehen. Das Motto lautet „Klimafreundlich, praktisch, alltagstauglich und gesund: Mit dem Fahrrad zur Schule, zur Arbeit, zum Einkauf oder von Ort zu Ort zu fahren.“ Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP): „Mit den Radwegeprojekten verbessern wir die Mobilitätsangebote für Pendler, Freizeitradler und Touristen im ländlichen Raum. Das steigert die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger und macht die Regionen touristisch noch interessanter.“ Vor diesem Hintergrund hat das rheinland-pfälzische Ministerium für Wirtschaft und Verkehr 24 Vorhaben ausgewählt und 3,86 Millionen Euro an Fördergeld bereitgestellt. Zu den aktuell „Auserwählten“ gehören auch die Verbandsgemeinde (VG) Kelberg und die Stadt Daun. Insgesamt werden mittlerweile 68 Radwegeprojekte mit rund 11,66 Mio. Euro unterstützt.

Die Verbandsgemeinden Daun und Gerolstein sind schon etwas weiter und haben die Bewilligung zur Erstellung von Radverkehrskonzepten erhalten und mit der Umsetzung begonnen. In der VG Gerolstein werden Workshops mit Vertretern der Gemeinden und anschließend auch eine Bürgerbeteiligung stattfinden, damit lokale Orts- und Wegekenntnisse in das Radverkehrskonzept einfließen. Der Alltagsverkehr in Gerolstein, Hillesheim und Jünkerath als zentrale Orte in der VG wird besonders betrachtet. Das Konzept unter Federführung der VG-Wirtschaftsförderung und unterstützt vom Planungsbüro VIA Köln soll bis Ende des Jahres stehen. Für die Erstellung hat das Land der VG eine Förderung von 75.000 Euro genehmigt.

Die VG Kelberg wird wie die VG Gerolstein vorgehen. Sie hat sich auch dazu entschlossen, vor einer Konzepterstellung durch ein externes Büro die Gemeinden zu beteiligen. Deren Räte sollen die Wünsche und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger vor Ort wieder geben und Strecken- und Verbindungswünsche mitteilen. Der Uersfelder Gemeinderat hat sich bereits damit beschäftigt und konkrete Vorschläge beschlossen.

Lesen Sie auch Stadtentwicklung : Führen künftig Radweg und Eifelsteig übers Brunnenareal in Gerolstein?

Bürgermeister Johannes Saxler: „Auf diesen von den Gemeinderäten vorgetragenen Vorschlägen soll aufgebaut und ein Konzept für die gesamte VG erarbeitet werden. Wir freuen uns, dass unser Antrag auf Mitfinanzierung der Konzeptkosten berücksichtigt worden ist.“

Dass zukünftig mehr Menschen auf zwei statt vier Rädern unterwegs sind, wünschen sich auch die VG und die Stadt Daun. In der VG ist der Startschuss zur Erstellung eines Konzepts im Herbst vergangenen Jahres gefallen. Nun kann sich auch die Stadt daran machen dank der finanziellen Unterstützung des Landes.

Ziel des städtischen Radverkehrskonzeptes ist die Entwicklung eines Radwegenetzes, das alle wichtigen Wege und Ziele in der Kernstadt und den Stadtteilen selbst sowie zwischen diesen und den angrenzenden Nachbargemeinden miteinander verbindet. Die Entwicklung beider Konzepte erfolgt dabei ineinandergreifend, denn die städtische Netzplanung wird in das Netz der Verbandsgemeinde integriert. Es werden unter anderem die bereits vorhandene beziehungsweise noch fehlende Radverkehrsinfrastruktur sowie mögliche Engstellen, Gefahrenpunkte und Unfallschwerpunkte in den Blick genommen. „Zudem sollen verschiedene Akteure durch Workshops in die Entwicklung mit eingebunden werden, um eine möglichst hohe Akzeptanz zu schaffen“, teilt die VG-Verwaltung mit.

(sts)