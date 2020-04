St. Elisabeth Krankenhaus Gerolstein : VG-Rat äußert Bedenken wegen Sparplänen

Gerolstein Die Kassenärztliche Vereinigung will den Bereitschaftsdienst an der Klinik ab Juli drastisch reduzieren.

Der Verbandsgemeinderat fordert in einer einstimmig beschlossenen Resolution den vollumfänglichen Erhalt des ärztlichen Bereitschaftsdienstes am St.-Elisabeth-Krankenhaus und die Rück­nahme der geplanten Kürzungen. Eingebracht hatte die Resolution die CDU-Fraktion, Adressaten sind die Kassenärztliche Vereinigung (KV), die Landesregierung und der Kreis Vulkaneifel.

Der rheinland-pfälzische Verband der KV, die in ganz Deutschland für die ärztliche Versorgung der Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherungen zuständig ist, beabsichtigt, die Öffnungszeiten der Notdienste, die niedergelassene Ärzte in Kliniken ableisten, um rund ein Drittel herunterzufahren. In der Gerolsteiner Klinik sollen die Mediziner ab dem 1. Juli statt wöchentlich 116 Stunden lediglich 37 Stunden Bereitschaftsdienst leisten. Wird der Plan realisiert, steht denjenigen Patienten, deren Erkrankung einer sofortigen Behandlung außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten bedarf, der Notdienst ab Juli 2020 lediglich mittwochs, samstags, sonntags und feiertags, von jeweils 9 bis 23 Uhr zur Verfügung. Bislang ist das Angebot an allen Wochentagen verfügbar.