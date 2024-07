Kommunalpolitik Verbandsgemeinderat Daun: Keine Machtspielchen, sondern Proporz

Im neugewählten, 36-köpfigen Rat der Verbandsgemeinde (VG) Daun, der sich in der Lehwaldhalle in Darscheid konstituierte, sitzt rund ein Drittel neue Mitglieder. Und auch in der Beigeordnetenriege gab es Änderungen: Leidlich der Erste Beigeordnete blieb der gleiche: Otmar Monschauer wurde erneut von der CDU vorgeschlagen – und mit 29 Ja-Stimmen bei zwei Gegen- und zwei ungültigen Stimmen im Amt bestätigt.