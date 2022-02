Kunst : Weniger Kurse, mehr Zeit zum Malen: Leiter der VHS Daun zeigt neue Aquarelle

Gottfried Willems, der Leiter der Dauner VHS, malt am liebsten Naturmotive und Bäume. Eine Ausstellung mit neuen Aquarellen ist noch bis zum 11. Februar in der Galerie der Gruppe Rouge am Marktplatz/Laurentiusplatz in Daun zu sehen. Foto: Brigitte Bettscheider

Daun Die Veranstaltungen der Volkshochschule (VHS) Daun laufen coronabedingt auf Schmalspur. Was der pädagogische Leiter Gottfried Willems bedauert. Was aber zumindest einen Vorteil für ihn hat: Er hat mehr Zeit zum Malen. Zurzeit zeigt er neue Aquarelle in einer Ausstellung.

Die Ausstellung mit neuen Aquarellen von Gottfried Willems wird bis zum 11. Februar in der Galerie der Gruppe Rouge am Marktplatz/Laurentiusplatz in Daun gezeigt. Die meisten Bilder können von außen gesehen werden, auch abends. Am Freitag, 4. Februar, von 14 bis 17 Uhr, am Samstag, 5. Februar, von 10 bis 13 Uhr, und am Donnerstag, 10. Februar, von 14 bis 17 Uhr ist der Maler persönlich in der Galerie anzutreffen. Ansonsten: Kontakt unter der Telefonnummer 06592/3387.

Wie Gottfried Willems von der VHS Daun zum Malen kam

Zu Kunst habe er als Kind und Jugendlicher überhaupt keinen Bezug gehabt, erzählt er. Doch irgendwann - da war er schon zweifacher Vater - hätten ihn die Malutensilien der Töchter inspiriert, selbst kreativ zu werden. Da habe seine Ehefrau ihm zum Geburtstag einen Kurs bei dem Maler Walter Wilde (Daun-Waldkönigen) geschenkt – was eine bemerkenswerte Entwicklung in Gang setzte. Gottfried Willems verschrieb sich der hohen Kunst des Aquarellierens. Er wurde Mitgründer der mittlerweile seit einem Vierteljahrhundert (Jubiläum!) bestehenden „Gruppe Rouge“. Die sieben Malfreunde betreiben eine eigene Galerie in Daun, anfangs im Burghof und seit zehn Jahren (noch ein Jubiläum!) am Laurentiusplatz. Willems malt Weinfeld und Wegbiegungen, Gärten, Seen und die Steilküste Englands. Bäume sind seine Spezialität. „Das unspektakuläre Naturmotiv ist mir nach wie vor am liebsten“, sagt er. Was das bedeutet, spiegelt sich in der Ausstellung, die noch bis zum 11. Februar in Daun zu sehen ist.