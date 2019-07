Landwirtschaft : Viel Verantwortung, viele Freiräume

Die Landjugend (von links der Vorstand mit Tobias Faber, Philipp Hieronimus, Michael Clemens, Caroline Behrens, Lukas Stolz, Tobias Hammes, Sebastian Reif und Thomas Schütz) geht mit den sogenannten Feldabenden an die Öffentlichkeit, um für den Berufsstand zu werben. Foto: TV/Marius Römer

Gerolstein/Daun Besseres Verständnis für die Landwirtschaft: Die Landjugend Daun veranstaltet heute in Roth bei Gerolstein ihren jährlichen Feldabend. Die Besucher erwarten Traktoren, Technik und Information.

Wahrlich keine rosigen Aussichten für die, die mit dem Gedanken spielen, ihre berufliche Zukunft in einer Branche zu sehen, die von Verbrauchern und Umweltschützern zunehmend misstrauischer beäugt wird. Oder doch nicht? „In der Tat sind die Perspektiven allgemein nicht rosig“, räumt Tobias Faber, Vorsitzender der Landjugend Daun, ein. „Auf vielen Höfen fehlen Nachfolger und Mitarbeiter, viele sind auf Grund der Investitionen, die zwangsläufig mit ‚wachse oder weiche‘ verbunden sind, hoch verschuldet, wiederum etliche Bauern haben auf Dauer im Beruf mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.“

Die Landjugend Daun hat derzeit rund 140 Mitglieder, die Hälfte von ihnen ist unmittelbar in der Landwirtschaft aktiv.

Doch die Landjugend, die als Nachwuchsorganisation dem Bauernverband angegliedert ist, will diese Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte nicht tatenlos hinnehmen. Denn: „Eigentlich ist es ein wunderbarer Beruf, sehr abwechslungsreich, mit viel Verantwortung und vielen Freiräumen, die Zukunft für alle wieder besser zu gestalten“, sagt Faber.

Er absolviert derzeit seine Ausbildung zum Agrartechniker, dort seien die Schülerzahlen rückläufig. „Es gibt kaum Quereinsteiger in den Beruf, fast alle übernehmen die Höfe innerhalb der Familie“, schildert er die nach wie vor gängige Tradition. „Unser Landesverband arbeitet jedoch mit Orientierungsseminaren daran, aufzuklären und die grünen Berufe zu fördern.“ Das Image der Branche in der Öffentlichkeit sei nämlich vollkommen verzerrt, es treffe die Realität nicht. Landwirt sei zum Beispiel als Agraringenieur auch ein akademischer Beruf mit vielen Facetten, der Umgang mit Hightech, Naturwissenschaften und Marketing umfasst - alles, was moderne junge Leute fasziniert. „Es hat eben nicht nur mit Güllefahren zu tun, aber das wissen die meisten Außenstehenden nicht“, bringt es Faber auf den Punkt. „In der Landjugend spüren wir viel Zusammenhalt, es macht einfach Spaß.“