Naturschutz und Stadtentwicklung : Mehr als 800 Unterzeichner einer Petition sprechen sich für Erhalt der Bahnhofslinde in Gerolstein aus

Mehr als 800 Unterzeichner einer Petition sprechen sich für Erhalt der Bahnhofslinde in Gerolstein aus

Umweltschützer und die Gerolsteiner Grünen haben 846 Unterschriften gesammelt und an Stadtbürgermeister Uwe Schneider übergeben. Foto: Vladi Nowakowski

Gerolstein Hunderte von Bürgern setzen sich mit ihren Unterschriften für den Schutz der Linde am Bahnhof in Gerolstein ein.

Kurz an den Anfang der Geschichte: Im Zuge der Neugestaltung des Kyllufers am Bahnhofsgelände in Gerolstein hätten dem Plan nach etliche Wurzeln der 230 Jahre alten Linde gekappt werden müssen. Dadurch werde der Baum zum Risikofaktor, hieß es Ende März bei der Vorstellung der bisherigen Planungen im Stadtrat (der TV berichtete).