Corona : Viele Corona-Fälle auch in Mehren

Daun/Mehren Stand Mittwoch sind 65 der 70 Bewohner des Alten- und Pflegeheims positiv getestet worden. Seit der ersten Infektion Anfang November sind sieben Menschen gestorben. Unter den Mitarbeitern gibt es 20 bestätigte Fälle, 23 der Pfleger und Betreuer gelten als wieder gesundet.

Für die schwer demenzkranken Bewohner des Heims sei diese Vollvermummung ein Problem. „Sie begreifen nicht, was hier geschieht. Wir können ihnen die Situation nicht erklären“, sagt die Leiterin. Die schnelle, fast ungebremste Ausbreitung des Virus sei auf die besonderen Struktur des Pflegeheims zurückzuführen. „Wir können an Demenz erkrankte Menschen nicht isolieren, sie könnten in Depression verfallen, oder aggressiv werden, wenn ihnen die Tagesstruktur genommen wird,“ erklärt Katja König. Das Haus ist in mehrere Hausgemeinschaften unterteilt, in denen sich die Bewohner frei bewegen können. „Wir haben die bisherigen Infektionsbereiche in Absprache mit dem Gesundheitsamt aufgelöst“, sagt König. In anderen Alten- und Pflegeheimen seien die Infektionswellen mithilfe der Isolation der Bewohner gebrochen worden, „bei unserer Struktur ist das nicht möglich, daher konnte sich das Corona-Virus so schnell verbreiten.“