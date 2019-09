Maare-Mosel-Lauf : Schnelle Beine und viele fleißige Hände

Gillenfeld/Daun/Schalkenmehren Zum achten Mal in Folge kamen beim Maare-Mosel-Lauf, der größten Laufveranstaltung in der Vulkaneifel, mehr als 1000 Läufer ins Ziel. Hunderte Helfer sorgen für den Erfolg und prima Stimmung.

Inge Umbach ist am Morgen nach dem 22. Maare-Mosel-Lauf erschöpft – und dankbar. „Ohne die vielen Helfer an den Verpflegungsstationen und die Feuerwehren könnte man den Lauf nicht stemmen“, erklärt die 65-Jährige. Schon gar nicht bei brütend heißem Wetter wie am letzten Augusttag. Selbst in der Eifel verabschiedete sich der meteorologische Sommer mit rund 30 Grad. Im Maarbad in Schalkenmehren freuten sich die Badenden über die Wärme. Weniger Meter entfernt auf dem Maarrundweg füllten die Läufer kurz vor dem Start zum Zehn-Kilometer-Lauf nach Gillenfeld noch einmal ihre Flüssigkeitsdepots auf.