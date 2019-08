Aktionstag am Kyllradweg : Grenzenloser Pedalspaß

So wie hier in Stadtkyll waren am Sonntagmorgen schon viele Radfahrer unterwegs auf der Kyllstrecke. Foto: Fritz-Peter Linden

Stadtkyll (fpl) So wie hier am Rastplatz bei Stadtkyll waren am Sonntag schon kurz nach dem Start um 10 Uhr viele Teilnehmer auf der Piste: Alle nutzten – in kleinen und großen Gruppen, als Trainingsteams oder mit der ganzen Familie – das angenehme Sommerwetter, um die Strecke beim „grenzenlosen“ Angebot unter die Räder zu nehmen.

An vielen Orten – und bis hinein ins nahe Belgien – hatten die Gemeinden wieder ein schönes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.