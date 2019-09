Gesundheit : Viele Tipps, um sich fit zu halten

Daun Hunderte Besucher beim Gesundheitstag in Daun. Knapp zwei Dutzend Angebote rund ums Thema Prävention.

Um fit in den Tag zu starten, begann der 13. Gesundheitstag der Verbandsgemeinde Daun für einige motivierte Teilnehmer im Kurpark Daun mit einer anderthalbstündigen Gesundheitswanderung. Dabei wird das Wandern mit Übungen kombiniert. Leiter Winfried Balzert begann mit dem Aufwärmen, um die Verletzungsgefahr zu minimieren: „Beim Skifahren springt man auch nicht direkt aus dem Auto auf die Piste.“ Danach marschierte die Gruppe los und hielt immer mal wieder an, um sich zu dehnen und zu lockern. Die Gruppe trifft sich einmal pro Woche morgens, und auch ein „after work“-Programm ist in Planung. Im Forum Daun gab es spannende Vorträge zu Themen wie Superfood, Antiaging und Kieferorthopädie. Die Besucher ließen sich an 21 Informationsständen aufklären und beraten. Am DRK-Stand war vor allem die „Notfalldose“ ein Renner, wie Melanie Scholzen aus Kradenbach und Anne Klein aus Meisburg berichteten. Darin werden die Notfalldaten notiert. Treffen nun die Helfer ein und sehen den Aufkleber „Notfalldose“ (die in der Regel im Kühlschrank aufbewahrt wird, weil vor allem vergessliche Patienten daran am ehesten denken), wissen die Helfer sofort das Wichtigste über den Patienten.