Auf Dorothea Feltens Arbeit im Schulsekretariat folgten vor zehn Jahren Kurse in Malschulen. Ihre Werke sind (wieder mal) in einer Ausstellung zu sehen. Von Brigitte Bettscheider

Was Dorothea Felten von ihrer hauptsächlichen Freizeitbeschäftigung, seit sie vor gut einem Jahrzehnt als Sekretärin der Dauner Grundschule in den Ruhestand ging, erzählt, ist beeindruckend. So viele Kurse in Malerei hat sie inzwischen absolviert, an so vielen Ausstellungen war sie allein oder mit anderen zusammen beteiligt. Den Grundstein hatte sie vorher gelegt. „Kunst und Kultur haben mich von je her interessiert“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch habe aus familiären und beruflichen Gründen die Zeit gefehlt, um selbst tätig zu werden. Dass es die Malerei sein würde, habe aber schon lange festgestanden.

Dorothea Felten belegte zunächst Aquarellmalerei bei Ilse Pottgießer in Kursen der Volkshochschule (VHS) der Stadt Daun. Sie wechselte an die Staffelei und lernte Acrylmalerei im „Farbraum“ von Jutta Schulte-Gräfen, nahm an Malwochen bei Franziskus Wendels und an Wochenendkursen bei Christine Henn teil. Sie gründete mit anderen die Malgruppe „Inspiration“. Und ist mit ihren Arbeiten schon seit Jahren in der Region in Ausstellungen unterschiedlicher Art präsent - „mit Lampenfieber, das bis heute anhält“, wie sie einräumt.

Erstmals waren ihre Bilder in einer Gruppenausstellung der Kursteilnehmer von Ilse Pottgießer im Forum Daun zu sehen. Sie beteiligte sich an „Ganz Daun – eine Galerie“. Ihre Bilder wurden in vier Ausstellungen im Rahmen von „Kunst trifft Vulkan“ und in einer Schau von „Inspiration“ im Rathaus Gerolstein gezeigt. Dorothea Feltens Bilder sind nach Art einer Dauerausstellung im Lampenhaus Hein in Daun zu sehen. Sie bestückte Einzelausstellungen im Dauner Krankenhaus, in einem Café in Gillenfeld, in einem Friseursalon in Mayen. Und im Foyer des Forum Daun, wo nun auch ihre Ausstellung „Neue Vielfalt in Acryl und Aquarell“ zu sehen ist. Dabei ist Acryl allein an der Anzahl als ihre bevorzugte Technik zu erkennen. Der Titel Vielfalt bezieht sich auf die Motive. „Da möchte ich mich nicht auf ein Genre festlegen“, betont Dorothea Felten. So werden die Besucher der Ausstellung Landschaften, Blumen und Gräser und andere Naturmotive ebenso sehen wie die Fußgängerzone einer Großstadt und Hahn und Hund und abstrakte Motive wie „Feste“ als Andeutung einer Burg in Weinrot und hellem Beige, in Acryl mit Spachteltechnik.

Die Ausstellung „Dorothea Felten: Neue Vielfalt in Acryl und Aquarell“ wird bis zum 10. Juni im Gäste- und Veranstaltungszentrum „Forum Daun“, Leopold­straße 5, im Foyer gezeigt.