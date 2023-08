Unterstützung aus Köln und Daun Einmal tief durchatmen – In Gerolstein hat der Ärztemangel vorerst ein Ende

Neben dem Gesundheitszentrum von Julia und Florian Dunkel in der Raderstraße und der Hausarztpraxis Blajic in der Bahnhofstraße wird es in Kürze zwei weitere Anlaufstellen für Gerolsteiner Patienten geben. Am 5. September wird die Praxis von Ina und Carsten Schnieder in der Hauptstraße eröffnet, inzwischen sei auch klar, wie sie besetzt sein wird: „Herr Akif Devrim wird weiterhin dort praktizieren, auch Dr. Hans-Reinhard Wagner wird an zwei Tagen in der Woche für die Patienten da sein“, zählt Schnieder auf.