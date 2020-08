Corona : Vier Corona-Fälle aktuell im Kreis

03.08.2020, Sachsen, Dresden: Eine Ärztin der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen nimmt in der Corona-Teststation für Urlaubsrückkehrer am Flughafen Dresden International bei einer Frau einen Abstrich für einen Coronavirus-Test. Dort wurde am Vormittag genau wie auf dem Flughafen Leipzig/ Halle die Corona-Testcenter offiziell in Betrieb genommen. Schon am Wochenende konnten sich Reisende hier kostenlos auf eine Infektion testen lassen. In Leipzig war das Testergebnis für eine dreiköpfige Familie positiv. Hier hatten sich an beiden Tagen jeweils rund 300 Reisende testen lassen, in Dresden waren es insgesamt 500. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Robert Michael