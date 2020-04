Wirtschaft : Virtuelles Frühstück für Unternehmer

Daun Um den lokalen Unternehmen in der aktuellen Situation Handlungsalternativen aufzuzeigen laden die Wirtschaftsförderung Cochem-Zell und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Vulkaneifel zu einem „Unternehmerfrühstück Spezial“ ein.

Es wird mit Tanja Nettekoven, Trainerin und Moderatorin, und Rainer Böink, Leiter der Unternehmerschule Cochem-Zell, in Form eines Webinars am Freitag, 17. April, 10 Uhr, ausgerichtet. Anmeldungen sind bis heute per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@cochem-zell.de. Die Teilnehmer erhalten anschließend einen Zugangscode.