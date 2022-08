Gerolstein/Birgel : „Wasser ist Lebensmittel Nr.1“

Sind intensive Landwirtschaft und Wassergewinnung vereinbar und wie können Kooperationen dazu aussehen? Beim Besuch von Umweltministerin Katrin Eder am Brunnen „Im Suhr“ bei Birgel stand das Thema im Vordergrund. Foto: Nowakowski Vladi

Gerolstein/Birgel Visite der Umweltministerin Katrin eder am Brunnen „Im Suhr“ bei Birgel in der Vulkaneifel, einem wichtigen Baustein der Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Gerolstein.

Von Vladimir Nowakowski

Es kommt an diesem wieder einmal trockenen und heißen Tag eine große Runde zusammen: Vertreter und Vertreterinnen des Kreisbauernverbands, der Landfrauen und auch Landwirte aus der Umgebung erscheinen zum Vorort-Termin mit Umweltministerin Katrin Eder – außerdem nimmt annähernd die gesamte Chefetage der Verbandsgemeindewerke Gerolstein teil, Vertreter der Oberen als auch der Unteren Wasserbehörde, Bernhard Jüngling, der erste Beigeordnete der VG Gerolstein, Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau und Joachim Gerke, Leiter der Abteilung für Wasserwirtschaft und Bodenschutz der Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Nord.

Thema des Treffens ist, insbesondere mit Blick auf den Brunnen „im Suhr“, wie intensive Landwirtschaft und Wassergewinnung in Kooperation funktionieren können. Dies sei eine Herausforderung, sagt Marco Weber, selbst Landwirt im benachbarten Lissendorf und Umweltpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. „Wir sind alle auf sauberes Wasser angewiesen und müssen Lösungen finden, mit denen beide Seiten leben können.“

Wasserschutzgebiete eingerichtet Weber spricht damit eine Besonderheit an, mit der ortsansässige Landwirte seit März 2019 leben müssen: Damals hatte die SGD Nord auf Antrag der Verbandsgemeindewerke einen Erlass von vorläufigen Anordnungen veröffentlicht und damit eine im Jahr 2013 abgelaufene Rechtsverordnung ersetzt: Rund um die Birgeler Brunnen „Ober der Hollpütz“, „Im Poppenthal“ und „Im Suhr“ wurden Wasserschutzgebiete eingerichtet, in denen das Ausbringen von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Gülle verboten ist.

Die jahrzehntelange intensive Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen gilt als Hauptgrund für die Verunreinigung des Grundwassers.

Es habe keine andere Möglichkeit gegeben, um der extremen Nitratbelastung der Brunnen schnell entgegenzuwirken, sagt SGD-Abteilungsleiter Joachim Gerke.

Nitratwerte abgesenkt „Die Spitzenwerte der Messungen ergaben einen Wert von 65 Milligramm Nitrat je Liter Grundwasser.“ Ab 50 Milligramm gelte das Wasser als gesundheitsgefährdend, die Werke seien angehalten, ab einem Schwellenwert von 35 Miligramm je Liter Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dies sei inzwischen geschehen, erklären VG-Werke-Chef Harald Brück und Dirk Merkes, Leiter der technischen Abteilung der Werke, der Umweltministerin.

Im Zuge der rund sieben Millionen Euro teuren Neuordnung der Wasserversorgung im Gebiet der ehemaligen VG Obere Kyll sei auch eine Verbindung vom Hochbehälter Hillesheim nach Birgel gelegt worden, um die Belastung der Brunnen zu senken. Der Brunnen „Im Suhr“ liefere rund 200.000 Kubikmeter jährlich, er sei für die Versorgung unentbehrlich, sagt Brück. „Mit der Beimischung des Wassers aus Hillesheim erzielen wir derzeit Werte von unter 30 Milligramm je Liter“, fügt der erste VG-Beigeordnete Bernhard Jüngling hinzu.

Bis auf einen, hätten alle betroffenen Landwirte die Rechtsverordnung, die ein Ausbringen von Gülle im Wasserschutzgebiet verbietet, akzeptiert und würden finanziell entschädigt, sagt Marco Weber. „Auch wenn eine Kooperationsvereinbarung statt restriktiver Maßnahmen ebenso zum Ziel führen würde.“

Intensive Nutzung der Flächen und Umweltschutz müssten sich nicht gegenseitig ausschließen, doch die Wassergewinnung sei eine Belastung für die Bauern. „Wir müssen den Zusammenhalt zwischen Bevölkerung und Landwirtschaft im Auge behalten und im stetigen Austausch bleiben“, sagt Weber.