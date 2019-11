Daun Umzug der Volksbank RheinAhrEifel ist Thema in städtischem Ausschuss: Das derzeitige Gebäude hat ausgedient, voraussichtlich 2022 wird das neue Domizil bezogen.

Lange haben die Verantwortlichen vor Ort und in der Zentrale der Volksbank (Voba) RheinAhrEifel darüber nachgedacht, wie man auf längere Sicht präsent sein will in der Kreisstadt. Auch eine Sanierung des derzeitigen Gebäudes war zunächst eine Option, aber Millionen in einen Standort investieren, der nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht? Geld in die Hand nehmen ja, hat sich die Voba entschieden, aber dann doch gleich in ein passendes Objekt. Und das wird gegenüber des derzeitigen Standorts entstehen: auf dem Grundstück der Rechtsanwalts-Kanzlei Lauer-Nack, Thielen, Ewertz und Steudter. Die Anwälte wiederum werden ins Voba-Gebäude ziehen.