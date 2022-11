Telekommunikation : Fortschritt: Ein Funkloch weniger in der Vulkaneifel

Auch in der Vulkaneifel gibt es immer mehr Mobilfunkstationen. Die jüngste von Voadone betriebene ist in Hörscheid in Betrieb genommen worden. Foto: dpa Foto: dpa/Christoph Dernbach

Daun 3000 Einwohner und Gäste werden über neue Station in Hörscheid an die mobile Datenautobahn angebunden. Der Vodafone-Konzern plant bis Mitte 2023 weitere 17 Bauprojekte im Landkreis Vulkaneifel.

Die Firma Vodafone hat in Hörscheid (Verbandsgemeinde Daun) eine Mobilfunkstation in Betrieb genommen und damit nach eigener Darstellung ein Funkloch in der mobilen Breitbandversorgung beseitigt. Insgesamt 3000 Einwohner und Gäste würden durch den Bau des neuen Standorts erstmals an die mobile Datenautobahn des Telekommunikationskonzerns angeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der Eröffnung dieser LTE-Mobilfunkstation hat Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz im Kreis Vulkaneifel gestartet. Bis Mitte 2023 sollen 17 weitere Mobilfunk-Bauprojekte realisiert werden, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G-Netz auszuweiten.