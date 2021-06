Natur : Ein Rundweg mit fast 80 Nistkästen

Daun-Neunkirchen Peter Kremer hat jede Menge Bäume entlang eines acht Kilometer langen Rundwegs im Dauner Stadtteil Neunkirchen mit Nistkästen bestückt und die Strecke ausgeschildert. Unterwegs lenkt er den Blick der Passanten auch auf Hügel bauende Insekten.

Start und Ziel ist am Kirchenplatz in der Mitte des Stadtteils, dessen meiste Straßen Vogelnamen tragen. Von dort geht es am Bürger- und am Feuerwehrhaus vorbei, und außer den ersten Nistkästen sind hier in der Neunkirchener Straße unter anderem eine alte Viehtränke und jenes Haus zu entdecken, in dem bis 1794 Hochgericht gehalten wurde. Man folgt dem Fasanenweg bis zum Ende und befindet sich dann in der Gemarkung „Scheed“ in freier Natur. Der angrenzende Wald heißt „Willerscheid“, wo der Rundweg ein Stück auf dem Eifelsteig verläuft.