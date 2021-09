Infrastruktur : Volksbank eröffnet neue VR Eins-Filiale in Gerolstein

Hereinspaziert in die neue VR Eins-Filiale der Volksbank an der Hochbrücke in Gerolstein. Das sagen (von links): Vorstand Andreas Theis, Bereichsleiter VR Eins Daniel Wintrich, Bereichsleiter Unternehmensservice Udo Baur, Vorstand Michael Simonis und Willibrord Pitzen. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Alter Standort, neues Konzept: Nach einem 700.000 Euro teurem Um- und Ausbau präsentiert die Genossenschaftsbank an der Hochbrücke in Gerolstein ihre neuen Geschäftsräume. Wer die aber nicht aufsuchen kann oder will, erhält ebenfalls eine Beratung.

Bei schönem Spätsommerwetter haben die Vorstände der Volksbank Eifel eG, Andreas Theis und Michael Simonis, gemeinsam mit zahlreichen Mitarbeitern und bei einem Glas Wein die neue VR Eins-Filiale am alten Standort an der Hochbrücke in Gerolstein eingeweiht.

„Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 700.000 Euro, wobei wir darauf Wert gelegt haben, dass überwiegend regionale Firmen und Handwerksbetriebe zum Zuge kamen“, sagte Michael Simonis. Das ehemalige Gebäude der Volksbank Hillesheim-Gerolstein eG aus dem Jahr 1980 erfuhr bereits Anfang 2000 einen umfassenden Umbau. Anfang dieses Jahres startete der Umbau zur Integration der neuen VR Eins-Filiale mit fünf modernen, schicken und farbenfrohen Beraterbüros und weiterer Räume. Nach sechs Monaten Bauzeit war sie fertig, was in den Augen der beiden Vorstände unter den vorherrschenden Materialengpässen im Baugewerbe und den coronabedingten Einschränkungen als eine „herausragende Leistung aller beteiligten Betriebe“ anzuerkennen ist.

Udo Baur, Bereichsleiter Unternehmensservice der Volksbank Eifel, bedankte sich in diesem Zusammenhang bei allen beteiligten Firmen und Handwerksbetrieben, indem er sagte: „In der knapp kalkulierten Umbauphase haben alle einen lobenswerten Beitrag geleistet, damit die Baumaßnahmen reibungslos und termingerecht vollendet wurden.“

Die neue Filiale ist ausschließlich über den Zugang Sarresdorfer Straße/Hochbrücke zu erreichen, wo vor der Tür nun sechs statt bisher drei Parkplätze inklusive einer eLade-Säule sind.

Pfarrer Ralf Pius Krämer sprach zur Eröffnung Segensworte: „Ich wünsche Friede und Segen für die Menschen, die in diesem Gebäude arbeiten sowie ein- und ausgehen.“ Bei einem Rundgang segnete er zudem jedes einzelne Büro und hängte ein Kreuz an die Wand. Und er spannte den Bogen zwischen Kirche und Bank, indem er sagte: „Die zentrale Frage für beide ist: Wie erreichen wir die Menschen, mit denen wir in Kontakt sein wollen?“

Bankvorstand Theis beantwortete das so: „Wir sind sicher, dass wir mit dem VR-Eins-Konzept die Balance zwischen Service- und Beratungsanspruch unserer Kunden einerseits und den technischen und ökonomischen Herausforderungen der Zukunft andererseits gefunden haben.“

Digital und persönlich will die Volksbank sein, also sowohl das persönliche Beratungsgespräch anbieten, als auch moderne Kommunikationswege wie per WhatsApp oder Video-Chat. So kann mit dem Berater am Laptop gesprochen werden und die eventuell weite Fahrt bis zur nächsten Filiale entfällt. Und „einfache“ Erledigungen wie eine Überweisung oder das Heraufsetzen des eigenen Limits kann sowieso übers Online-Banking erledigt werden.

Und: Die persönlichen Kundenberater sind in der VR Eins-Filiale erreichbar: werktags von 7 bis 20 Uhr. „Und natürlich machen wir auch samstags Termine, wenn das vom Kunden gewünscht wird“, sagte VR Eins-Bereichsleiter Daniel Wintrich. „Unter VR Eins vereint sich ein ganz besonderer Service mit schnellen Kommunikationsmöglichkeiten und hoher Beratungsqualität in entspannter Atmosphäre“, sagt Vorstand Theis.

Berater Uli Tombers (links) und Daniel Wintrich, Bereichsleiter aller fünf VR Eins-Filialen der Volksbank Eifel eG, präsentieren die moderne Technik in einem der Beraterbüros. Foto: TV/Mario Hübner

Pfarrer Ralf Pius Krämer weiht die neue Filiale ein und segnet die Menschen, die dort arbeiten sowie ein- und ausgehen. Foto: TV/Mario Hübner

In modernem Design erstahlt die neue VR Eins-Filiale der Volksbank an der Hochbrücke in Gerolstein. Foto: TV/Mario Hübner