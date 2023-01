Banken : Welche Pläne die Volksbank RheinAhrEifel hat

Die Arbeiten am Neubau der Volksbank-Geschäftsstelle in Daun liegen im Zeitplan. Die Eröffnung ist für das dritte Quartal 2023 geplant. Foto: Volksbank RheinAhrEifel Foto: TV/Volksbank RheinAhrEifel

Daun/Koblenz Die Volksbank RheinAhrEifel, zu deren Geschäftsgebiet weite Teile der VG Daun und die komplette VG Kelberg gehören, führen mit der VR-Bank Rhein-Mosel Gespräche über eine gemeinsame Zukunft. Und die sind schon weit gediehen.

Von einem normalen Jahr war 2022 ganz, ganz weit entfernt, allein von den wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekriegs blieb wohl kaum jemand verschont. Und natürlich auch keine Bank. So wählt denn auch Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der Volksbank (Voba) RheinAhrEifel, bei der Vorstellung der Bilanz 2022 den im vergangenen Jahr so häufig gehörten Begriff „Zeitenwende“. „Auch für uns als Volksbank prägte dieser Begriff das vergangene Jahr. Nichtsdestotrotz konnten wir das Jahr mit einem überzeugenden Ergebnis abschließen“, berichtet Monschauer.

Das heißt konkret: Die Bilanzsumme der Bank mit dem Hauptsitz in Koblenz ist um rund sechs Prozent auf 4,65 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr 4,39), die Kundeneinlagen um ebenfalls sechs Prozent auf 3,6 Milliarden. Noch stärker gewachsen ist das Kreditgeschäft: um rund zwölf Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Monschauer berichtet auch von 3339 neuen Kunden, die 2022 verzeichnet wurden, mittlerweile sind 188.000.

Info Von Gillenfeld bis Remagen Das Geschäftsgebiet der Volksbank RheinAhrEifel erstreckt sich vom Rhein bei Remagen bis in den Süden der Vulkaneifel nach Gillenfeld, vom Mittelrhein um Andernach bis Koblenz, an der unteren Mosel und um Brodenbach, über Dommershausen (Hunsrück) und über das Maifeld um Polch bis in die Hocheifel zum Nürburgring. Das Finanzinstitut beschäftigt 669 Mitarbeitende, davon 41 Auszubildende.

Volksbank RheinAhrEifel will sich mit der VR Bank Rhein-Mosel zusammenschließen

In der Region Trier steht die Fusion der Volksbank Eifel, zu deren Geschäftsbereiche auch Gebiete des Kreises Vulkaneifel gehören, mit der Volksbank Trier an. Aber auch für die Voba RheinAhrEifel, zu deren Geschäftsgebiet der größte Teil der VG Daun und die VG Kelberg gehören, ist ein weiterer Zusammenschluss in Sicht. Noch nicht offiziell vollzogen, aber schon weit gediehen sind die Vorbereitungen zur Fusion mit der VR Bank Rhein-Mosel.

Formal müssen noch die Vertreterversammlungen im April abgewartet werden, die über die Verschmelzung entscheiden. „Beide Banken sind grundsolide aufgestellt und wirtschaftlich gesund. Doch gemeinsam können wir noch mehr erreichen. In einem Zusammenschluss aus der Stärke heraus sehen wir vielfältige Chancen für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende und für die Region“, sagt Sascha Monschauer.

Geldautomaten-Sprengungen sind wichtiges Thema

Und noch ein Thema, mit dem sich die Bank beschäftigen muss: die Geldautomaten-Sprengungen. Allein in Rheinland-Pfalz waren es im vergangenen Jahr 49. Mitte Dezember hatte es den Voba-Automaten in Oberstadtfeld getroffen, wo die Täter zwar wieder großen Schaden verursachten, aber kein Geld erbeuten konnten. Die Bank hat mittlerweile ein neues Gerät installiert, das in diesen Tagen betriebsbereit sein wird. Die Voba hat entschieden, dass dort, wo es technisch möglich ist, alle Foyers und Selbstbedienungs-Filialen von Mitternacht bis 6 Uhr zu schließen. Monschauer: „Wir haben bereits mit der Umsetzung weiterer unterschiedlicher Sicherheitsmaßnahmen begonnen und werden diese noch weiter ausbauen.“