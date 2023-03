Schließungen und andere Öffnungszeiten Wie die Volksbank gegen Automatensprenger in der Eifel vorgeht

Die Zahl der Sprengungen von Geldautomaten hat in den vergangenen Monaten drastisch zugenommen. Vor diesem Hintergrund verschärfen nun auch die Volksbank (Voba) Rhein-Ahr-Eifel und die VR-Bank Rhein-Mosel, die bald fusionieren werden, ihre Sicherungsmaßnahmen in Standorten mit Personal und in den Selbstbedienungsfilialen. Mitte Dezember hatte es beispielsweise den Voba-Automaten in Oberstadtfeld getroffen, wo die Täter großen Schaden verursachten, aber kein Geld erbeuten konnten. „Wir haben bereits viele Maßnahmen angestoßen und ausgeführt, uns aber infolge einer weiter ansteigenden Gefahrenlage dazu entschieden, ein noch umfangreicheres Sicherheitspaket sehr kurzfristig umzusetzen“, erklärt Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzende der Voba Rhein-Ahr-Eifel, zu deren Geschäftsgebiet weite Teile der Verbandsgemeinde (VG) Daun und die komplette VG Kelberg gehören. Basis für die Entscheidung waren die Erkenntnisse aus den Risikoanalysen des Bundes- sowie Landeskriminalamts, die die Fälle von Geldautomatensprengungen aus der jüngsten Vergangenheit ausgewertet hatten.