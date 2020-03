Wirtschaft : Volksbank verkürzt Öffnungszeiten

Daun/Koblenz Um die Eindämmung des Coronavirus weiter aktiv zu unterstützen, reduziert die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel die Öffnungszeiten ihrer aktuell noch geöffneten 15 Filialen (der TV berichtete). Ab Donnerstag, 2. April, hat auch dei Geschäftstelle in Daun bis auf Weiteres nur noch vormittags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet: Die Hauptstelle Koblenz, Rizzastraße 34, und die Verwaltungssitze Bad Neuenahr, Hauptstraße 119, und Mayen behalten ihre gewohnten, ganztägigen Öffnungszeiten bei.

Neben der Reduizierung der Öffnungszeiten sorgt die Volksbank mit weiteren Maßnahmen vor. So werden die 15 noch geöffneten Filialen im Servicebereich mit Plexiglasscheiben ausgestattet. In den Foyers sämtlicher Geschäftsstellen bringt die Bank außerdem Hinweise an mit der Bitte, den geforderten Mindestabstand von anderthalb Metern vor den Selbstbedienungsgeräten einzuhalten.