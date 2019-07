Volksfreund-Bike-Tag in Kelberg : Kurbeln, keuchen, brettern, schauen, schwimmen, chillen, Spaß haben

Kelberg Der Volksfreund-Bike-Tag in und um Kelberg mit ausgeschilderten Strecken, Ausstellung, Schrauberkurs, Livemusik, Kinder-Fun-Park und freiem Eintritt ins Schwimmbad steigt am 4. August.

Der TV setzt seine Serie der ganz speziellen Raderlebnistage und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Firma inmedia fort und veranstaltet einen weiteren Bike-Tag – und zwar einen ganz besonderen. Denn die Veranstaltung am Sonntag, 4. August, mit Start und Ziel in Kelberg an der Hochkelberghalle kann quasi als Feinschliff-Trainingslager für den Vulkanbike-Marathon Anfang September genutzt werden, der jährlich rund 2000 Sportler in die Vulkaneifel lockt. In diesem Jahr (am 7. September) werden dort sogar erstmals die Deutschen Meisterschaften im MTB-Marathon ausgetragen. Und das Kelberger Areal liegt in dem Trailpark mit seinen 750 Kilometer reichenden und markierten Wegenetz. Also Training unter Wettkampfbedingungen.