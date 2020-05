Bildung : VHS bietet weiterhin keine Kurse an

VHS bietet weiterhin keine Kurse an

Daun/Gerolstein/Kelberg Obwohl die regulären Schulen wieder ihren Betrieb aufnehmen, bleibt das Angebot der Volkshochschule Daun vorerst weiter eingeschränkt. Laufende Kurse bleiben unterbrochen, alle Veranstaltungen fallen aus.

Die Entscheidung, wann der Betrieb wieder aufgenommen werde, liege in Hand des Schulträgers, also der Stadt Daun. Zudem müsse man sich auch an die Vorgaben des Landesverbandes der Volkshochschulen halten.