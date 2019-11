Jugend : Volle Ladung Sport, Spiel, Spaß beim Drogenpräventionstag

Daun/Gerolstein/Hillesheim/Jünkerath/Kelberg Zum 21. Mal veranstaltet das Kreisjugendamt Vulkaneifel in Kooperation mit zahlreichen Partnern den kreisweiten Drogen- und Gewaltpräventionstag „Non Stop Sport, Spiel, Spaß und Information“. Termin ist am Samstag, 16. November von 10 bis 17 Uhr.

Also frei nach dem Motto: Besser überschüssige Energie beim heißen Fußballmatch oder dem Krafttraining mit Freunden abbauen, als mit dem Schulnachbarn eine Prügelei anzuzetteln: Und besser, beim Kistenklettern über sich hinauswachsen und in neue Sphären vordringen als durch nen Vollrausch oder das Rauchen eines Joints.

Viele Angebote für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren, sich auszupowern oder was Interessantes mit Gleichaltrigen zu erleben gibt es an fünf Veranstaltungsorten im Landkreis. Hier eine Übersicht:

In Gerolstein in der Sporthalle der Berufsbildenden Schule können sich Interessierte beim Kistenklettern und Bogenschießen messen.

In Hillesheim in der Sporthalle der Realschule plus werden Hockey, Volleyball und weitere Ballspiele angeboten.

In Jünkerath im Hallenbad in der Realschule plus gibt es ein umfangreiches Angebot für Wasserratten: Wer will, kann seine Schwimmtechnik unter Anleitung verbessern, wer nur im Wasser spielen und toben will, ist ebenso willkommen.