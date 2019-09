Sportveranstaltung : Voller Einsatz für perfekte Strecken

Daun Seit Montag werden die Routen für den Vulkanbike-Marathon am Samstag, in dessen Rahmen erstmals die deutschen Meisterschaften ausgetragen werden, präpariert und ausgeschildert

400 (!) Dosen Farbe, Hunderte neonfarbene Pfeile, unzählige Kilometerangaben und weitere Hinweisschilder: Seit Montag markieren Jörg Grünbeck, Leon Schuh und der lokale Mountainbike-Guide Uli Heinrichs sämtliche Strecken des Vulkanbikes am Samstag. Besonderes Augenmerk legen sie dabei auf die 100-Kilomter-Ultramarathonstrecke, denn auf der werden erstmals in der Geschichte des Mountainbikerennens in der Vulkaneifel die Deutschen Meisterschaften ausgetragen – und dementsprechend wird diese von den Wettkampfrichtern des Bundes deutscher Radfahrer ganz genau unter die Lupe genommen. „Aber die anderen Strecken werden ebenfalls perfekt präpariert“, verspricht Jörg Grünbeck. Und während Uli Heinrichs mit je zwei Farbdosen einen weiteren Pfeil auf den Boden nahe des Maarkreuzes oberhalb von Schalkenmehren sprüht, sagt Grünbeck: „Dies ist ein ganz besonderer Zuschauerpunkt, da man hier eine gigantische Aussicht auf die tolle Landschaft hat, während sich die Fahrer ganz nah an einem hochquälen.“