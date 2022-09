Freizeit : Jazz-Festival kehrt in die Brunnenstadt zurück

Gerolstein Viel los in Gerolstein: Vom 30. September bis zum Feiertag am 3. Oktober werden den Besuchern Live-Musik, Shopping-Erlebnisse und Gaumenfreuden geboten.

(now) Die Veranstaltung Oldtimer & New Orleans Jazz-Festival „DixieCity“ war, wie viele andere, in den vergangenen zwei Jahren, der Pandemie zum Opfer gefallen. Organisator Hans-Peter Sodermans: „Und als wir zu Beginn des Jahres in die Planungen eingestiegen sind, erschien uns der bisher übliche Termin des Festivals am ersten Juli-Wochenende als nicht durchführbar.“