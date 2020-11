Weiterbildung : Vollsperrung wegen Asphaltarbeiten

Gerolstein Wegen den bevorstehenden Asphaltarbeiten im Sonnenweg wird die Gymnasialstraße im Bereich der Kreuzung Sonnenweg ab Montag, 23. November, bis voraussichtlich Donnerstag, 26. November, für den Verkehr voll gesperrt.

Für den Zeitraum der Baumaßnahme können die Bushaltestellen in den Straßen Unter den Dolomiten (vor der Kita) und in der Gymnasialstraße (vor dem Gymnasium und in der Nähe des Krankenhauses) nicht mehr angefahren werden.

Als Ersatz für die Haltestelle am Krankenhaus und am Gymnasium dient die Haltestelle am Bahnhof. Für die Haltestelle an der Kita wird eine Ersatzhaltestelle in der Lindenstraße errichtet.