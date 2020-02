Geschichte : Vom Stall zur Pfarrkirche

Schalkenmehren Vor 175 Jahren entstand in Schalkenmehren die Pfarrkirche St. Martin.

Das Allerheiligste und der Taufstein blieben bis 1727 dort, und 1825 wurde die letzte Heilige Messe in der heutigen Friedhofskapelle gehalten. Der Pastor Peter von Mehren dürfte in Schalkenmehren eine neue Kapelle gebaut haben. Anno 1713 wird überliefert, dass diese früher einem Stall ähnliche Anlage sich in einem würdigen Zustand befand. Bischof Hommes fand jedoch 1830 das Kircheninnere in Schalkenmehren in so schlechter Verfassung, dass er auf einen Neubau drängte.