Netzwerk vor Ort „Von hier Vulkaneifel“: Unter diesem Namen gibt es Produkte direkt aus der Region

Ein von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Vulkaneifel initiiertes Netzwerk heimischer Dorfläden brachte es bereits 2021 zu Tage: Es besteht Bedarf an mehr Aufmerksamkeit für einheimische Produkte. Etliche Ladenbetreiberinnen und -betreiber nämlich hatten sogar selbst erhebliche Mühe, herauszufinden, wer in der Umgebung was herstellt oder anbietet, sodass der Laden unverwechselbare Erzeugnisse aus der Vulkaneifel anbieten und sich so ein Nischensortiment erobern kann.