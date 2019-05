Jugend : Von Hüttenbau bis Disco

Realschule plus aktion. Foto: TV/Anna Dötsch

Jünkerath (red) In der Jugendbildungsstätte Don Bosco in Jünkerath fanden die Kennenlerntage der fünften Klassen der Drei-Maare-Realschule plus Daun statt. Sie dienen der Förderung der Sozialkompetenz der Schüler, vor allem ihrer Teamfähigkeit beziehungsweise Stärkung der Klassengemeinschaft.

Mit vielen spielerischen Übungen auch zum Thema Mobbing stand das Kennenlernen der Schüler in einem neuen Umfeld im Mittelpunkt. Eine Disco, Stockbrot am Lagerfeuer oder Hüttenbauen im Wald waren weitere beliebte Programmpunkte. Auch der große Outdoorspielplatz sowie der Spieleraum wurden von den Fünftklässlern gerne angenommen.