Schule : Laptop bis W-Lan: Millionen für die Kreisschulen

Ein Schüler tippt in einer Schule auf einem iPad. Wlan, Tablet-Computer und die Verkabelung innerhalb der gebäude: Mit Geld des Landes Rheinland-Pfalz sollen die kreiseigenen Schulen in der Vulkaneifel schneller fit für die digitale Zukunft gemacht werden. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Daun In welchem Rahmen welche der kreiseigenen Schulen im nächsten Jahr saniert, erweitert und ausgestattet wird, berät der Schulträgerausschuss des Kreises in seiner nächsten Sitzung am kommenden Montag, 18. November ab 17 Uhr im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken