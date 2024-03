Multivisionsshow mit eindrucksvollen Bildern Auf sieben Quadratmetern durch Europa: „Dauner Fototage“ im Forum

Gebhard war mit seinem VW-Bulli „Erwin“ 25.000 Kilometer durch 15 Staaten von Lissabon bis nach Lappland gefahren. In einem fesselnden Vortrag zeigte er die Stationen seiner Reise quer durch Europa. Durch Videos, Aufnahmen mit einer Drohne und die technische Präsentation der Fotos gewann der Vortrag an Echtheit. Die rund 400 Zuhörer im ausverkauften Dauner Forum hatten den Eindruck, selbst dabei zu sein. Peter Gebhard nahm sein Publikum mit in entlegene Orte, überquerte illegal Grenzen und machte die Erfahrung, dass dem Reisenden im Bulli überall gute Laune zufliegt.