Karneval früher : Als der „Dauner Maikäfer“ zwischen den Narren krabbelte und für Konfettiwolken sorgte

Vier Beine und ein PS davor, sechs ­­Beine obendrauf: Ein Pferd zieht beim Karnevals­umzug 1926 in Daun den Motivwagen an der Spitze mit Mai­käfer­figur. Foto: Alois Mayer

Daun An der Spitze des Rosenmontagszugs in Daun hat viele Jahre eine fröhliche Insektenfigur mit langen Fühlern und großen Augen Konfetti gespuckt.

Von Alois Mayer

1876 schlossen sich mehrere Männer aus Daun zusammen und gründeten die Dauner Narrenzunft. Ziel war es, durch humoristische Büttenreden – und vor allem mit einem lustigen Rosenmontagszug – die Einwohner zu erfreuen und zum Lachen zu bringen. Der Umzug ist bereits vor 1900 nachweisbar. Die Wagen waren nicht so pompös und luxuriös, wie man das heute in zahlreichen Dörfern des Vulkaneifelkreises sieht und damals ebenfalls in den traditionellen Hochburgen der rheinischen Fastnacht erleben konnte. Dennoch zeugten sie von Ideen­reichtum und gutem, urwüchsigem Eifel­humor.

Am Samstag vor Fastnachtsonntag trafen sich die Junggesellen des kleinen Städtchens Daun. Sie zogen sich nach Einbruch der Dunkelheit weiße Betttücher über den Kopf und erleuchteten zusätzlich eine Spukgestalt von innen mit einer Stall­laterne oder ausgehöhlten „Rummeln“ (Rüben), in denen eine Kerze brannte. Mit gar schaurigem Gestöhn, mit „Hu“- und „Bu“-Geschrei bewegte sich dieser Geisterzug durch die Stadt. Er vertrieb die Kinder von den Straßen und erschreckte manchen Passanten, der sich dann gerne mit einer kleinen Geldspende von diesen menschlichen Geistern loskaufte.

Heute erlebt man in Daun diesen alten Brauch des „Geisterzugs“ kaum mehr. Seine Wurzeln hatte er in vorchristlicher Zeit, als die bösen Geister aus der Dorfgemeinschaft jagte. Dabei versteckten sich die Leute hinter Masken, damit der Fluch der flüchtenden Geister die Austreiber nicht treffen konnte.

Der Maikäfer als Symbol der Fastnacht in Daun. Foto: Alois Mayer

Symbol der Dauner Fasenacht war ein Maikäfer. Kunstvoll hatten Schreiner das Tier geschnitzt und auf einen Wagen gesetzt. Es führte den „carrus navalis“ (Karneval) an – mit langen Hörnern und großen Augen. Zur Freude aller Zuschauer pustete und prustete die Figur vorne und hinten aus ihrem Körper Wolken von Konfetti heraus. Typisch „daunerisch“ war dieses Symbol. So wie der echte, lebende Käfer nur im Abstand mehrerer Jahre aus seinem Entwicklungs­stadium ans Licht der maifrischen Welt krabbelt, so unregelmäßig und alle paar Jahre gab es dort den Fastnachtszug.

Heute ist der bei Kindern so beliebte Maikäfer vielerorts fast ausgerottet. Der „Dauner Maikäfer“ als Karnevals­symbol ebenfalls. Seit Ende der 1960er Jahre fehlen er und der Rosenmontagszug in Daun. Schuld daran waren nicht chemische Mittel wie in der Natur, eher finanzielle und ideelle Gründe. Der Zug wurde danach zeitweise durch den „Dauner Straßenkarneval“ ersetzt, der sich aber nie so recht durchsetzte und auch bereits seit vielen Jahren der Vergangenheit angehört. Darum suchen viele Einwohner die bunten Narren­­umzüge in benachbarten Orten auf, um sich an der Vielfalt und Originalität zu erfreuen.