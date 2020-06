Schwimmbad : Von wegen wie Buddha

Durch einen TV-Bericht wurde der SWR auf Wolf Korsch (rechts) aufmerksam und zeichnete im Freibad Kelberg einen Beitrag auf über den Bademeister, der aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist; das SWR-Team von links: Marc Steffgen, Eugen Michailov (hinter der Kamera), Christian Friedrich. Foto: Brigitte Bettscheider

Kelberg Der 76-jährige Bademeister Wolf Korsch stellt sich trotz Ruhestand im Freibad Kelberg den aktuellen Herausforderungen. Darüber berichtet auch das Fernsehen



„Zuviel Aufhebens“, findet Wolf Korsch. Hat sich doch kurz nach dem Erscheinen eines TV-Berichts über den derzeitigen Bademeister des Kelberger Freibades ein Team des Südwestrundfunks (SWR) zu einem Beitrag für die „Landesschau“ angemeldet. „Wobei“, räumt der 76-Jährige ein, „für diese familiäre, idyllische Badeanstalt kann man gar nicht genug Reklame machen.“

In der Hauptsache haben es der Redakteur Marc Steffgen, der Kameramann Eugen Michailov und der Tontechniker Christian Friedrich natürlich auf ihn selbst abgesehen. Ist er doch mit seinen 76 Lebensjahren der derzeit dienstälteste Bademeister landesweit und stellt zudem die Corona-Pandemie besondere Herausforderungen an seinen Berufsstand.

Und außerdem: Wäre Korsch nicht aus dem Ruhestand an seine frühere Wirkungsstätte (2005 bis 2009) zurückgekehrt, wäre die Badesaison in Kelberg wahrscheinlich komplett ins Wasser gefallen. Denn just zum Zeitpunkt der geplanten Eröffnung war der amtierende Bademeister krank geworden.

Da erinnerte man sich in der Verwaltung der zuständigen Verbandsgemeinde Kelberg und in der DLRG-Ortsgruppe an Wolf Korsch, fragte ihn, erhielt die Zusage. Und nun hat er - bis Bademeister Raymond Froböse wieder gesund ist - im Kelberger Freibad die Über- und Aufsicht. „Von wegen!“, protestiert Wolf Korsch prompt, als Marc Steffgen ihm „eine Ausstrahlung wie Buddha“ bescheinigt. „Ich habe alle und alles im Blick“, stellt er den Eindruck richtig. „Und wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, kann ich ganz schön ungemütlich werden.“

So schlimm kann es mit Korschs Ungemütlichkeit dann doch nicht sein. „Wir sind sehr beeindruckt von ihm, und bei den Gesprächen mit den Badegästen ist deutlich geworden, wie beliebt und geschätzt er ist“, erklärt der SWR-Redakteur. Als Bademeister in der Zeitung und im Fernsehen zu sehen war Wolf Korsch übrigens schon häufiger. Besonders während der mehr als zwei Jahrzehnte im Dienst am Freizeitbad in Gengenbach/Schwarzwald, als spektakuläre Projekte immer wieder für Aufsehen und mediales Interesse gesorgt hätten, erzählt er dem TV.