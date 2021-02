Stadtjubiläum : Daun erhielt erst vor 70 Jahren (wieder) die Stadtrechte

Daun Eine Gedenkfeier ist nicht vorgesehen. Aber dennoch ist das Ereignis wert, erwähnt zu werden.

Vor genau 70 Jahren wurde die Gemeinde Daun am 25. Februar 1951 zur Stadt erklärt. Schon erstaunlich, ist der Bewohner doch stets der Meinung gewesen, Daun sei von Beginn seines Bestehens an, Stadt gewesen. Doch die historische Entwicklung war eine andere.

Dann gelangte ein Vasall des Erzbischofs Balduin und ein treuer Gefolgsmann und Freund des Königs Johann von Böhmen an die Macht, der einflussreiche Ritter Ägidius, auch Gilles genannt.. Unter seiner und seines Vaters Herrschaft waren am östlichen Fuße der Burg bis hin zur Lieser (heutiger Name „Schweiz“) zahlreiche Häuser, ein weiterer Ortsteil entstanden, der „Stadt“ genannt wurde.

In der Urkunde vom 17. September 1337 wird Daun erstmalig als Stadt (oppidum) be­zeichnet. Ägidius übertrug seine unter der Burg Daun gelegene Stadt mit allen daran haftenden Rechten in die Hand des Königs Johann von Böhmen, empfing sie von diesem als Lehen der Grafschaft Luxemburg zurück und schwur dem König Treue. Der König versprach im Gegenzug, ihm zu Hilfe zu eilen, falls die Burg und die Stadt Daun belagert oder angegriffen würden.

Der Trierer wollte unbedingt seinen Kurstaat nach Norden ausdehnen und dabei war ihm das Reich des Dauners hinderlich, und der Kölner mochte als Landesherr ebenfalls keinen selbständigen Herr­scher an seiner Südgrenze leiden. So belagerten sie Daun nahezu drei Jahre und eroberten es am 3. Juni 1352. König Johann von Böhmen konnte dem Dauner nicht zur Hilfe eilen, denn er war 1346 in der Schlacht bei Crécy kämpfend gefallen.