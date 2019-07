Freizeit : Und heute ist hier (so gut wie) gar nichts mehr

Stadtkyll In vergangenen Sommern war es immer der erste Gedanke, sobald die Schule vorbei war und die Sonne oben: ab ins Schwimmbad! Und zwar, aber klar, das schönste von allen, das „Zentralschwimmbad Obere Kyll“ im Wirfttal bei Stadtkyll.

Direkt über dem Landal-Ferienpark und herrlich im Wald gelegen, bot die Anlage damals alles, was man brauchte: eine große Liegewiesen, separate Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken, einen Fünf-Meter-Sprungturm für die Mutprobe und eine 70-Meter-Riesenrutsche. Momentan, wo alle in der Mega-Hitze brüten und sich nach Abkühlung sehnen, kann man ruhig noch einmal daran erinnern, dass die Anlage vor fünf Jahren gnadenlos abgerissen wurde, weil kein Geld für eine Sanierung des Schwimmbads da war. Dabei hatte doch der damalige Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz, Karl Peter Bruch (SPD), bei einem Ortstermin in Stadtkyll noch gesagt: „Da müssen wir was machen.“