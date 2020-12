Veranstaltungen : Vorfreude auf das neue Konzertjahr

Vulkaneifel Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen konnte das beliebte Sommer-Kultur-Festival Klassiker auf dem Vulkan 2020 nicht stattfinden. Doch für 2021 steht fest: Klassiker auf dem Vulkan wird wieder gestartet.

Den Auftakt übernimmt am 13. Juni das Duo Mirjam Schröder und Maximilian Mangold mit seinen „Klassikern für Gitarre und Harfe“ im Forum Daun. Am 25. Juni reißen die Sänger der „Nacht der Tenöre“ die Zuschauer in der besonderen Atmosphäre des Gemündener Maars in ihren Bann. Weiter geht es am 26. Juni, wenn „Brings“ mit ihren Hits das Gemündener Maar zum Brodeln bringen und die Stimmung ordentlich anheizen.