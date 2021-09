Literatur : Vorleseshow mit Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel am Thomas-Morus-Gymnasium

Vorleseshow mit Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel am Thomas-Morus-Gymnasium

Daun (red) Eine „Autorenlesung“ für alle Siebt- und Achtklässler des Thomas-Morus-Gymnasiums Daun in der Turnhalle war unterhaltsamer, als viele erwartet hatten.

Stefan Gemmel, vielfach ausgezeichneter Kinder- und Jugendbuchautor aus Lehmen an der Mosel, berichtete den Achtklässlern von seinen Recherchen zum Roman „Befreiungsschlag“. Ein Jahr lang hat er selbst an einem Anti-Gewalt-Training (AGT) mit straffällig gewordenen jungen Männern teilgenommen. Seine Erfahrungen und die Gespräche mit den Teilnehmern des AGT-Trainings verarbeitete er schließlich in dem Buch: die Geschichte des auf Bewährung verurteilten Maik, der die Wahl zwischen Knast oder Anti-Gewalt-Training hat.