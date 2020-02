Bildung : Zehn Kinder stellen sich dem Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs in Daun

Info

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels wird seit 1959 im jährlichen Rhythmus von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen durchgeführt. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt bundesweit zu den größten Schülerwettbewerben.Knapp 7000 Schulen aller Schulformen nehmen im Schnitt an dem Wettbewerb mit rund 600♦000 Kindern der sechsten Klassen teil.

Die Teilnehmer des Kreiswettbewerbs: Ali Bajrami (Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein), Lena Haubrich (Realschule plus Kelberg), Sebastian Leyendecker (Augustiner-Realschule plus Hillesheim), Laura Paegel (Drei-Maare-Realschule plus Daun), Sofie Pokorny (Realschule plus Gillenfeld), Zehra Saiti (Realschule plus Gerolstein), Paul Thomas Schädlich (SMG), Annika Schneiders (Thomas-Morus-Gymnasium Daun), Annie Thie (Realschule plus Jünkerath) und Maja Thies (GSG Daun).