Corona legt Breitensport lahm : Der Weg zurück ins richtige Vereinsleben ist lang

Ob Bundes- oder Kreisliga: Nichts geht derzeit in Sachen Fußball auf den Plätzen auch in der Vulkaneifel. Foto: dpa/Patrick Seeger

Daun/Gerolstein Corona hat den Breitensport lahm gelegt, seit Wochen sind Turnhallen und Stadien gesperrt. Der TV hat die Vorsitzenden gefragt: Wie wirkt sich das auf die Sportvereine in Daun und Gerolstein aus?

Sport im Verein gehört in Deutschland fest zum gesellschaftlichen Leben und hat eine lange Geschichte. Rund 24 Millionen Deutsche sind Mitglied eines Sportvereins, also fast ein Drittel der Bevölkerung. Es sind also jede Menge Menschen, die von dem im März angeordneten völligen Erliegens des Vereinssports wegen Corona betroffen waren – und sind, denn die bisherigen Lockerungen sind ja noch überschaubar.

Auch beim TuS Daun hat niemand die Zahlung an den Verein eingestellt, berichtet Frank Wieber. Er ist seit 19 Jahren Vorsitzender des Vereins mit fast 1500 Mitglieder (davon gut die Hälfte Kinder und Jugendliche) und elf Abteilungen. Der 68-Jährige wertet das als „Solidarbeitrag der Mitglieder zum Erhalt des Vereins.“ Die komplette Schließung aller Sportanlagen sei zunächst ein Schock für alle gewesen, aber in „unserem kleinen Unternehmen läuft organisatorisch alles weiter – wenn auch jetzt mit Abstand“.

Wieber hofft, dass es in nicht allzu ferner Zukunft weitere Lockerungen möglich sein werden. Hat er doch festgestellt, „dass es in allen Generationen großer Bewegungsdrang herrscht. Auch und vor allem bei den Kinder“, weiß der vierfache Großvater aus eigener Erfahrung.

Groß ist sein Bedauern, dass wegen Corona der seit fast 60 Jahren bestehende Austausch zwischen Kindern und Jugendlichen des TuS und Mitgliedern der Methodist Church im englischen Aylesbury in diesem Jahr ausfallen muss. „Schade, dass wir unsere englischen Gäste nicht hier in Daun begrüßen können.“ Ein Blick in die Zukunft sei schwierig, sagt Wieber, weil nicht absehbar sei, welcher Sport wann wieder betrieben werden könne. Und auch die wirtschaftliche Lage sei schwer einschätzbar: „Was ist mit den Sponsoren? Werden sie nach der Krise noch die finanziellen Möglichkeiten haben, uns weiter zu unterstützen? Es wird spannend. Aber, wenn alle mitziehen, kriegen wir das Ganze wieder in Schwung“, lässt sich der TuS-Vorsitzende seinen Optimismus nicht nehmen.