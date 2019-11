Politik : SPD will Busticket für 365 Euro im Jahr

Trotz massiver Investitionen in den ÖPNV im Bereich Kelberg-Daun herrscht außerhalb der Schulbusfahrten weiterhin oft gähnende Leere in den Bussen. Deshalb soll nach Willen der SPD erst einmal detailliert Bilanz gezogen und dann das Konzept nochmals überarbeitet werden. Mit einem deutlich besseren Angebot vor allem für Pendler und attraktiven Tickets - wie einer 365-Euro-Jahreskarte - soll der ÖPNV viele neue Fans finden. Foto: TV/Mario Hübner

Steffeln Die Probleme beim ÖPNV spielen zentrale Rolle beim Kreisparteitag der Sozialdemokraten. Vor Vergabe neuer Linien soll Bilanz gezogen, das Angebot kundenfreundlicher gestaltet und viel stärker beworben werden.

Nein, mit dem Bus ist niemand zum Kreisparteitag am Freitagabend ins Gasthaus Sünnen nach Steffeln gekommen. Das wäre zwar nicht unmöglich gewesen, aber dafür hätten die Mitglieder aus dem gesamten Kreisgebiet Stunden für die Anreise einplanen müssen – und viele hätte am gleichen Abend keine Chance mehr gehabt, mit dem Bus auch wieder heimzukommen. Von den Preisen für die Tickets ganz zu schweigen. Die einzigen Kommentare zur – nicht ganz ernst gemeinten – Bus-Umfrage: „Hier gibt es auch Zimmer.“ und lobende Worte des alten und neuen Kreisvorsitzenden Jens Jenssen, der mit 37 Ja-Stimmen bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wiedergewählt wurde: „Immerhin ist es super, dass viele von euch in Fahrgemeinschaften hierher gekommen sind.“

Dieses kleine Beispiel zeigte nichtsdestotrotz das Dilemma auf, in dem sich der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in der Vulkaneifel befindet: Einerseits ist das Angebot bis auf Teilbereiche (wie die östliche Vulkaneifel, wo seit knapp einem Jahr in kurzer Taktung viel mehr Busse als früher fahren – das Angebot aber kaum genutzt wird) so unattraktiv (und teuer), dass kaum einer es nutzt. Andererseits steigen die Preise weiter, wenn es kaum Ticketeinnahmen gibt. Oder das System muss noch weiter (aus Steuergeldern) subventioniert werden. Doch vor dem Hintergund des Klimawandels und der älter werdenden Gesellschaft ist eine Stärkung des ÖPNV dringend geboten.

Info Der neue Kreisvorstand der SPD Vulkaneifel Geschäftsführender Vorstand: Vorsitzender: Jens Jenssen (Ortsverein (OV) Daun) Stellv. Vorsitzende: Julia Gieseking (OV Daun) Stellv. Vorsitzender: Uwe Schneider (OV Gerolsteiner Land) Kreisgeschäftsführer (neu): Jochen Geilenkirchen (OV Kelberg) Schatzmeister: Jörg Kaiser (OV Daun) Beisitzerinnen und Beisitzer: Beisitzer: Nils Böffgen (OV Gerolsteiner Land), Dieter Heitmann (OV Gerolsteiner Land), Christoph Heymann (Hillesheimer Land), Judith Kästner-Hontheim (OV Gerolsteiner Land), Elsbeth Mandok (OV Gerolsteiner Land), Nick Radermacher (OV Kelberg), Thomas Regnery (OV Hillesheimer Land), Kai Tombers (OV Daun), Robert Trost (OV Gerolsteiner Land), Carola Weicker (OV Obere Kyll).

Die SPD Vulkaneifel machte dem Komplex Mobilität zum Schwerpunktthema ihres jüngsten Kreisparteitags – und beschloss letztlich einstimmig zwei Anträge dazu: generell zum ÖPNV und zur Eifelquerbahn (siehe Info). Den Antrag zum ÖPNV stellte Mitglied Kai Tombers vor. Er verwies auf die seit Dezember 2018 laufende Ausweitung des Angebots in der östlichen Vulkaneifel und sagte: „Es hapert an vielen Stellen bei der Umsetzung. Daher ist es zwingend geboten, Bilanz zu ziehen. Wir müssen genau hinschauen: Wie ist das erste Jahr im ersten Linienbündel gelaufen? Wie viele Leute nutzen es?“ Auch die Preisgestaltung stellte er infrage angesicht der Tatsache, dass ein Hin- und Rückfahrticket Daun-Gerolstein am Tag 12,40 Euro koste, ein Montasticket rund 150 Euro und ein Jahresticket rund 1500 Euro. „Wer soll das bitteschön nutzen?“ fragte er rhetorisch. Da es nach Ansicht der SPD „illusorisch ist, dass der ÖPNV kurz- oder mittelfristig bei uns das Auto ablösen wird, muss er stets neben dem Auto finanziert werden – und zwar zu attraktiven Konditionen für den Kunden“. Die SPD machte daher den Vorschlag, ein 365-Euro-Jahresticket für den ÖPNV anzubieten. Zudem soll das Angebot vor allem viel stärker auf Pendler (zu den großen Gewerbegebieten in Wiesbaum, Nerdlen-Kradenbach, Daun-Rengen) zugeschnitten sein. Vorsitzender Jenssen fasste zusammen: „Wir brauchen erstens eine vollständige Evaluierung des ersten Betriebsjahres des Linienbündels Östliche Vulkaneifel, bevor wir neue Bündel vergeben und die gleichen Fehler nochmal machen. Zweitens müssen wir das bestehende ÖPNV-Angebot deutlich umfangreicher bewerben. Drittens braucht es eine tiefgreifende Bedarfsanalyse, um das Liniennetz für alle attraktiver zu machen. Und viertens sollte die Einführung eines 365-Euro-Tickets geprüft werden.“

In seinem Rechenschaftsbericht ging er vor allem auf die Kommunalwahl samt Verlust von (nur) zwei Kreistagsmandaten, eines Kreisbeigeordneten (der die Stichwahl gegen den Grünen-Kandidaten der Sansibar-Koalition aus CDU, FWG und Grünen verlor) und die Oppositionsrolle im Kreistag ein. Der „Gram und Ärger“ darüber sei aber vorbei. Jenssen gab sich energisch: „Wir sind zwar Opposition, werden aber Sansibar auf den Zahn fühlen und weiter Themen setzen. Denn wenn wir die besseren Argumente haben, werden sich die anderen schwertun, diese abzulehnen.“ Als wichtige Punkte, die die SPD zeitnah auf den Weg bringen will, nannte er die Beteiligung der Jugend. Zentral sei dabei, eine „Kreisjugendkonferenz“ ins Leben zu rufen und „endlich wieder die Stelle des Kreisjugendpflegers von 50 auf 100 Prozent aufzustocken“, so Jenssen. Zudem werde beim „unsäglichen Thema Abschaffung der Biotonne“ weiter nachgehakt.

Der neue geschäftsführende Vorstand der SPD Vulkaneifel (von links): Schatzmeister Jörg Kaiser, Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt, Vorsitzender Jens Jenssen, die beiden Stellverterter Julia Gieseking und Uwe Schneider sowie Geschäftsführer Jochen Geilenkirchen. Foto: TV/Mario Hübner