(red) Der nächste Vortrag der Astronomischen Vereinigung Vulkaneifel findet am Mittwoch, 17. April, um 19 Uhr im Observatorium Hoher List in Schalkenmehren statt. Dr. Paul Hartogh, Doktorand am Max-Planck-Institut Göttingen, wird den Zuhörern von der Entstehung, Konzentration und Verteilung von Wasser im Sonnensystem berichten.