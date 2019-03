später lesen Gesundheit Vortrag in Jünkerath zum Thema Demenz FOTO: dpa / Jens Kalaene FOTO: dpa / Jens Kalaene Teilen

Das Zusammenleben mit einem an Demenz erkrankten Menschen ist oft schwer, die Kommunikation verlangt viel Aufmerksamkeit und Mühe. Um Ärzte, Fachpersonal und Angehörige zu stärken, lädt das Netzwerk Demenz zu einem Informationsabend am Dienstag, 2. April von 18 bis 20.30 Uhr in der Graf-Salentin-Schule in Jünkerath ein.