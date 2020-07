Vortrag : Experte hält Vortrag

Weißenseifen (red) Der Künstler und Heilpädagoge Alfred Kon hält am Freitag, 10. Juli, um 19 Uhr einen Vortrag über „Odilia und das Elsass“ im Großen Berning-Atelier in Weißenseifen. Titel: „Odilia und das Elsass- Ihr Impuls für eine Zukunft der gegenseitigen Hilfe in Freiheit“.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Bereich des alten „Mittelreiches“, zu dem auch die Eifel gehörte, wuchs im frühen Mittelalter bereits eine Frau heran, deren Lebensimpulse heute noch als zukünftig gelten können. Alfred Kon, der über Jahrzehnte das Elsass erforscht hat, hat eine Monographie über Odilia veröffentlicht, mit einem Drama, woraus szenische Lesungen in den Vortragsabend einfließen.