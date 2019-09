Vortrag : Vortrag über Augenerkrankung

Ürsfeld (red) Die Verbandsgemeindeverwaltung Kelberg lädt für Samstag, 12. Oktober, ab 10 Uhr zu einer Informationsveranstaltung über Augenerkrankung und Selbsthilfe in den Bürgersaal in Ürsfeld ein. Los geht es ab 10 Uhr mit einer Ausstellung von Hilfsmitteln und Beratung an Informationsständen.

