Vortrag : Vortrag zu Traumata

Vortrag zu Traumata

Daun (red) Das Deutsche Rote Kreuz veranstaltet am Donnerstag, 24. Oktober, um 18.30 Uhr im DRK-Haus in der Leopoldstraße einen Vortrag zum Thema „Geerbte Taumata“. Die Referenten Peter Pogany-Wendt und Erda Siebert beschreiben den Transformationsprozess in ihrem Dialog als Nachkommen von Überlebenden und Tätern.

