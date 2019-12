Nachrichten im Bild : Vortrag zum „Leben zwischen den Mauern“

Palästina-Vortrag Faten Mukarker. Foto: Forum Eine Welt Gerolstein/ Melanie Spindler

GEROLSTEIN (red) Eine Begegnung mit der Palästinenserin Faten Mukarker hat das Forum Eine Welt Gerolstein für die Neunt- und Zehntklässler der Drei-Maare-Realschule plus Daun organisiert. Faten Mukarker, in Deutschland aufgewachsen, lebt in Bethlehem und will aufklären über ihr Land, das seit mehr als 50 Jahren auf den Frieden wartet und in den Medien oft nur im Rahmen des Konflikts mit Israel Erwähnung findet.

