Vortrag : Vortrag zum Thema Säure im Körper

Oberbettingen (red) Der Förderverein für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität lädt in Zusammenarbeit mit der Katholischen Frauengemeinschaft Oberbettingen zu einem Vortag mit anschließender Gesprächsrunde für Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr in das Sporthäuschen in Oberbettingen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken