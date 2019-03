später lesen Farbberatung Landfrauen laden zum Vortrag ein Teilen

(red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel bietet am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Farb- und Typberatung“ im Gemeindehaus in Hohenfels-Essingen an. Anmeldung zum Vortrag nimmt Gabi Krämer unter Telefon 06595/328 entgegen.